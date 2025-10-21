Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wagen bei Probefahrt entwendet: Flucht endet mit Unfall

Neuss / Düsseldorf (ots)

Im Gewahrsam der Landeshauptstadt endete der mutmaßliche Versuch eines 19-jährigen Deutschen, in Neuss einen Porsche zu stehlen.

Der junge Tatverdächtige hatte sich am Montag, 20. Oktober, mit einem Neusser verabredet, da er angeblich beabsichtige, dessen Fahrzeug über ein Internetportal zu kaufen. Man einigte sich auf eine Probefahrt, die kurz vor 18 Uhr auf einem Privatgrundstück an der Gladbacher Straße im Barbaraviertel stattfinden sollte, da der fragliche Wagen nicht angemeldet ist. Anstatt das Fahrzeug aber wieder abzustellen, fuhr der 19-Jährige in den Straßenverkehr ein und floh, wobei er zwei weitere Personen aufnahm. Der Verkäufer des Fahrzeugs folgte mit seinem eigenen Auto, musste die Verfolgung jedoch abbrechen, da durch die Fahrweise des Flüchtigen Risiken entstanden.

Wenig später verursachte der 19-Jährige auf Düsseldorfer Stadtgebiet einen Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Anschließend verließen er und seine Beifahrer das gestohlene Fahrzeug, der Fahrer konnte jedoch von der allarmierten Düsseldorfer Polizei im Nahbereich gefasst werden. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 19-Jährige, der mehrfach polizeibekannt ist, nicht über einen gültigen Führerschein verfügt, außerdem ergaben sich Hinweise, dass er vor der Tat Betäubungsmittel konsumiert haben dürfte.

Er wurde auf eine Düsseldorfer Polizeiwache gebracht und vorläufig festgenommen, außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

