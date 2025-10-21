Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schussabgabe in Neuss

Neuss (ots)

Am Montagabend, 20. Oktober, ist es an der Straße Im Oberfeld in Neuss offenbar zu mehreren Schüssen aus einer Schreckschusswaffe gekommen.

Kurz vor 22 Uhr waren ein 18-Jähriger aus dem Iran und ein 20-jähriger Deutscher auf der Straße unterwegs, als sie drei männlichen Personen begegneten. Eine davon zog mutmaßlich eine Schreckschuss-Pistole und schoss aus wenigen Metern Entfernung mehrfach in Richtung des 20-Jährigen. Dieser wurde nicht getroffen, alle Beteiligten blieben unverletzt. Im Anschluss flohen die drei Personen möglicherweise in Richtung Gnadentaler Allee.

Einer der Tatverdächtigen wird beschrieben als männlich und 170 bis 175 Zentimeter groß, im Alter von 20 bis 25 Jahren. Er habe eine dünne Statur und blonde Haare, seit dunkel gekleidet und habe eine Kapuze getragen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ist eine vorherige Beziehung zwischen den Beteiligten möglich.

Die weiteren Ermittlungen leitet das Kriminalkommissariat 22. Zeugen, die weitergehende Hinweise haben, können sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de melden.

