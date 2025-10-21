PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schussabgabe in Neuss

Neuss (ots)

Am Montagabend, 20. Oktober, ist es an der Straße Im Oberfeld in Neuss offenbar zu mehreren Schüssen aus einer Schreckschusswaffe gekommen.

Kurz vor 22 Uhr waren ein 18-Jähriger aus dem Iran und ein 20-jähriger Deutscher auf der Straße unterwegs, als sie drei männlichen Personen begegneten. Eine davon zog mutmaßlich eine Schreckschuss-Pistole und schoss aus wenigen Metern Entfernung mehrfach in Richtung des 20-Jährigen. Dieser wurde nicht getroffen, alle Beteiligten blieben unverletzt. Im Anschluss flohen die drei Personen möglicherweise in Richtung Gnadentaler Allee.

Einer der Tatverdächtigen wird beschrieben als männlich und 170 bis 175 Zentimeter groß, im Alter von 20 bis 25 Jahren. Er habe eine dünne Statur und blonde Haare, seit dunkel gekleidet und habe eine Kapuze getragen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ist eine vorherige Beziehung zwischen den Beteiligten möglich.

Die weiteren Ermittlungen leitet das Kriminalkommissariat 22. Zeugen, die weitergehende Hinweise haben, können sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:26

    POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

    Neuss (ots) - Am Freitag (17.10.), gegen 22:43 Uhr, konnte ein Restaurantbesitzer über eine Videoüberwachung sehen, wie sich zwei unbekannte Personen unberechtigt in seinem Restaurant an der Krefelder Straße aufhalten würden. Als die Unbekannten über die Kamera angesprochen wurden, flüchteten diese aus dem Restaurant in unbekannte Richtung. Während der von der Polizei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:24

    POL-NE: Zusammenstoß auf Kreuzung

    Neuss (ots) - Am Samstag (18.10.), gegen 13:35 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß an der Kreuzung Isselstraße / Mainstraße in Neuss. Ein 52-jähriger Neusser war mit seinem Pkw auf der Vellbrüggener Straße in Richtung Nievenheimer Straße unterwegs und beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen links auf die Isselstraße einzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Pkw einer 53-jährige Neusserin. Die Neusserin wurde bei der Kollision ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren