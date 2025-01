POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Lahnstein (ots) - Am Freitag, 24.01.2025 kam es gegen 04:20 Uhr zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Koblenzer Straße in Lahnstein. Die bislang unbekannten Täter schlugen mit einer Eisenstange die gläserne Eingangstür ein und entwendeten eine Vielzahl von Tabakprodukten und sogenannten Vapes. Die Polizei in Lahnstein bittet um Hinweise, wer zur genannten Zeit oder danach verdächtige Beobachtungen gemacht ...

