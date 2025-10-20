Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ferien und dunkle Jahreszeit: Polizei warnt vor Einbrechern

Bild-Infos

Download

Neuss/Meerbusch/Kaarst (ots)

Der Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist es gelungen, zwei Einbrecher in Meerbusch zu stellen. Zwei 25-Jährige aus Albanien waren am Freitag, 17. Oktober, kurz vor 21 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Kettelerstraße im Ortsteil Büderich eingedrungen. Dazu wurde offenbar ein Kellerfenster - möglicherweise mit einem Stein - eingeschlagen. Im Inneren durchsuchten die Tatverdächtigen die Räume, zeitgleich umstellten die allarmierten Polizeikräfte das Gebäude. Beide Tatverdächtigen wurden vor Ort festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht.

Zu einem weiteren Einbruch ist es am Freitag zwischen 16:45 Uhr und 20:10 Uhr in Meerbusch gekommen, diesmal auf der Grünstraße in Büderich. Auch hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, die Tatverdächtigen durchwühlten die Räume. Ob Beute gemacht wurde, ist noch unklar. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Taten ermittelt die Kriminalpolizei hier auch hinsichtlich eventueller Zusammenhänge.

Am Sonntag, 19. Oktober, gab es gegen 14 Uhr am Lerchenweg in Kaarst-West einen versuchten Einbruch. Hier drangen Unbekannte offenbar über den Garten auf das Gelände vor und hebelten eine Terrassentür auf. Dabei wurden sie offenbar vom heimkehrenden Bewohner des Einfamilienhauses gestört und ergriffen die Flucht, ohne in das Gebäude gelangt zu sein. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher waren schwarz gekleidet und maskiert, etwa 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 170 und 175 Zentimeter groß.

In Neuss gab es am Freitag zwischen 18:40 Uhr und 19.40 Uhr einen Einbruch an der Harffer Straße in Erfttal. Die Tatverdächtigen drangen mutmaßlich über ein gekipptes Badezimmerfenster ein. Gestohlen wurden nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld sowie Schmuckstücke.

Am selben Tag gab es zwischen 16 Uhr und 21:45 Uhr einen Einbruch an der Gnadentaler Allee. Hier drangen die mutmaßlichen Täter über eine Balkontür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein, obwohl die Bewohner sich nach aktuellem Informationsstand im Objekt befanden. Beute wurde offenbar nicht gemacht.

Im Barbaraviertel scheiterte ein Einbruchsversuch am Samstag um 14 Uhr. An der Heerdter Straße versuchten zwei Männer gewaltsam, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus zu öffnen. Der Bewohner der Wohnung hielt von innen dagegen. Einer der Tatverdächtigen flüchtete zügig, der zweite, ein 24-jähriger Albaner, konnte im Haus von der Polizei angetroffen werden. Er wurde auf eine Polizeiwache gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Kriminalkommissariate 14 und 22 haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Außerdem erinnert die Polizei an den kostenlosen Beratungsservice der Experten der Kriminalprävention. Diese geben vor Ort Tipps, wie Eigentümer und Mieter Häuser und Wohnungen besser von ungebetenen Eindringlingen schützen können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell