POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Bei der Kontrolle eines 75 Jahre alten Kleinkraftradfahrers am Montag (14.04.2025) gegen 21:40 Uhr konnten die Beamten in dessen Ausatemluft Alkoholgeruch feststellen. Ein Alcotest vor Ort zeigte 0,88 Promille an. Nach Untersagung der Weiterfahrt führte der Mann einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis dabei entsprach 0,86 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

