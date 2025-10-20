Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Neuss (ots)

Am Freitag (17.10.), gegen 22:43 Uhr, konnte ein Restaurantbesitzer über eine Videoüberwachung sehen, wie sich zwei unbekannte Personen unberechtigt in seinem Restaurant an der Krefelder Straße aufhalten würden. Als die Unbekannten über die Kamera angesprochen wurden, flüchteten diese aus dem Restaurant in unbekannte Richtung.

Während der von der Polizei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige am Neusser Hauptbahnhof angetroffen und festgenommen werden.

Dabei handelte es sich um zwei Kölner im Alter von 16 und 17 Jahren, welche zuvor auf dem gesicherten Videomaterial des Restaurants zu sehen waren.

Es konnte das mutmaßlich zuvor entwendete Bargeld sowie ein Messer und Handschuhe sichergestellt werden.

Nach Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen von der Polizeiwache entlassen.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell