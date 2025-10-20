Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster Mann aus Meerbusch - Öffentlichkeitsfahndung

Meerbusch (ots)

Seit dem Nachmittag oder Abend des 19.10.2025 wird der 83-jährige Hubert R. aus Meerbusch vermisst.

Er verließ an dem Tag zwischen 16 und 22:30 Uhr seine Wohnanschrift vermutlich mit einem Fahrrad und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Hubert R. könnte desorientiert sein und daher nicht selbstständig zurück nach Hause finden. Weiterhin ist er vermutlich nicht witterungsangepasst bekleidet. Die genaue Bekleidung des Vermissten ist jedoch nicht bekannt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zu seinem Auffinden, weshalb die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten wird.

Ein Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link https://polizei.nrw/fahndung/183612 aufgerufen werden. Das Bild ist nur so lange abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-300-0 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. /Schw.

