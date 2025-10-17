PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Diebe stehlen Wohnmobil

Grevenbroich (ots)

In der Zeit von Mittwoch (15.10.), 21:00 Uhr, bis Donnerstag (16.10.), 06:00 Uhr, haben Unbekannte an der Industriestraße in Kapellen ein Wohnmobil gestohlen. Das Reisemobil der Marke Fiat mit dem Kennzeichen NE-ZM207 hatte sein Besitzer auf seiner Grundstückseinfahrt abgestellt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

