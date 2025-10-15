Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann auf offener Straße angegriffen

Neuss (ots)

Die Kriminalpolizei des Rhein-Kreis Neuss ermittelt derzeit zu den Hintergründen einer mutmaßlichen Körperverletzung, die sich am Dienstag, 14. Oktober, gegen 21:45 Uhr an der Further Straße in Neuss zugetragen hat.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr eine bislang unbekannte männliche Person maskiert in einem schwarzen Pkw vor und schlug unvermittelt einem 41-jährigen Syrer gegen den Kopf. Dabei wurde möglicherweise eine Schusswaffe als Schlaginstrument verwendet, es könnte sich ein Schuss gelöst haben. Anschließend entfernte sich der Angreifer wieder mit dem Pkw, in dem sich möglicherweise eine zweite Person befand. Der 41-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, war allerdings lediglich leicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat 22 ermittelt, um die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang hilfreiche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell