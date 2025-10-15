Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw zwingt Bus zur Vollbremsung: Drei Personen verletzt

Neuss (ots)

Am Dienstag, 14. Oktober, war eine 71-jährige Grevenbroicherin gegen 14.15 Uhr auf der Straße Hamtorplatz in Richtung Hamtorstraße unterwegs.

Im Kreuzungsbereich kam es beinahe zur Kollision mit einem Linienbus, der auf dem Hamtorwall fuhr. Der Fahrer des Busses musste scharf abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Dabei kamen mehrere Personen im Fahrzeug zu Fall, zwei Fahrgäste wurden leicht, eine Person schwer verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt derzeit die Hintergründe, unter anderen ist noch unklar, ob die beteiligte Autofahrerin wie vorgegeben am Stoppschild gehalten hat, um dem Bus die Vorbeifahrt zu ermöglichen.

Wer sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell