POL-NE: Schützen Sie sich vor Einbrechern

Korschenbroich / Dormagen / Kaarst / Meerbusch / Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (14.10.) ereignete sich in der Zeit von 19:40 Uhr bis 20:05 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Rurstraße in Korschenbroich. Unbekannte verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu dem Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Ebenfalls am Dienstag, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 19:15 Uhr, versuchten mutmaßliche Einbrecher in ein Haus an der Straße "Auf dem Kappus" in Dormagen zu gelangen. Die Unbekannten versuchten eine Terrassentür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

In Kaarst an der Martinusstraße versuchten Tatverdächtige eine Wohnungstür zu beschädigen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen fand der Einbruchsversuch am Dienstag in der Zeit von 13 Uhr bis 23:45 Uhr statt.

In Meerbusch verschafften sich am selbigen Tag mutmaßliche Einbrecher zwischen 9:15 Uhr und 20:15 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße "Schmitzberg" in Meerbusch. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten über das Aufhebeln einer Terrassentür in das Haus und durchsuchten dieses. Es wurde Schmuck entwendet.

An der Oststraße in Grevenbroich kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tatverdächtigen versuchten in der Zeit von Montag (13.10.), etwa 18 Uhr, bis Dienstag, 9:30 Uhr, eine Terrassentür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Am Sonntag, 26. Oktober, findet unter dem Motto "Riegel vor - Sicher ist sicherer" ein spezieller Aktionstag der Polizei zum Thema Einbruchsschutz statt. Es wird eine telefonische Sprechstunde angeboten. Unser Fachberater Herr Ippers steht dann für Fragen zur Verfügung, gibt interessierten Bürgerinnen und Bürgern Anregungen zum richtigen Verhalten und sinnvollen Schutzmaßnahmen. Herr Ippers ist am Sonntag von 10 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0231 300 25518 zu erreichen. Sie finden weitere Informationen zum Thema Einbruchsschutz im Internet unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

