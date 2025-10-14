Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst mutmaßliche Metalldiebe

Grevenbroich (ots)

Am Montagabend, 13. Oktober, wurde die Polizei kurz nach 19 Uhr allarmiert: Ein Zeuge hatte mehrere Personen beobachtet, die offenbar Metallteile von einem Gewerbegrundstück an der Alfred-Nobel-Straße in Grevenbroich entwendeten.

Die Polizei bemerkte auf der Anfahrt zum mutmaßlichen Tatort das beschriebene Fahrzeug der Verdächtigen. Diese versuchten sich zunächst durch Flucht zu entziehen, konnten aber gestellt und festgenommen werden.

Die mutmaßlichen Diebe, drei rumänische Staatsbürger im Alter von 18, 42 und 47 Jahren, wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen.

Das mutmaßliche Diebesgut konnte in ihrem Fahrzeug festgestellt werden. Dieses wurde von der Polizei sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell