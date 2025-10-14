PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisste Frau aus Meerbusch - Polizei bittet um Mithilfe

Meerbusch (ots)

Seit Montag (13.10.) wird die 86-Jährige Doris H. vermisst.

Sie verließ an diesem Tag, gegen 12 Uhr, ihre Wohnanschrift in unbekannte Richtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die Ermittlungen der Kriminalpolizei bislang nicht auf die Spur der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Vermisste ist 86 Jahre alt, schlank, circa 165 Zentimeter groß und hat graue Haare. Sie soll einen Pullover und eine Jeans sowie blaue Schuhe getragen haben. Die Dame soll zwei Taschen mitgeführt haben und könnte ein Stirnband und / oder Haarklammern tragen.

Aufgrund einer Erkrankung ist die Vermisste nur bedingt orientierungsfähig. Sie ist jedoch gut zu Fuß unterwegs.

Ein Foto von ihr kann im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/183190 aufgerufen werden. Das Bild ist nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Personen, die Hinweise zur Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei (Kriminalkommissariat 23) zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

