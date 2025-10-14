PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Haus

Meerbusch (ots)

Am Montag (13.10.) kam es zu einem Einbruch in ein Haus an der Kantstraße in Meerbusch.

In der Zeit von etwa 20 Uhr bis 23:30 Uhr verschafften sich Unbekannte durch das Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zu dem Haus und durchwühlten die Räumlichkeiten. Es wurden Wertgegenstände entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

