POL-NE: Telefonbetrüger erbeuten Kontodaten

Ein 69-Jähriger aus Kaarst ist offenbar Opfer von Telefonbetrügern geworden, die sich fälschlicherweise als Mitarbeiter einer Bank ausgeben.

Am Freitag, 10. Oktober, meldete sich eine unbekannte Frau telefonisch bei dem Kaarster, gab an, dass sein Online-Banking-Zugang abgelaufen sei, und brachte den Senioren dazu, persönliche Kontoinformationen herauszugeben. In den folgenden Stunden kam es dann zu nicht autorisierten Abbuchungen vom Konto des 69-Jährigen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen oder weiteren Geschädigten unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de.

Trotz Bemühungen und immer wieder Ermittlungserfolgen der Polizei versuchen weiterhin zahlreiche Betrüger, vor allem ältere Menschen um ihr Geld oder ihre Wertsachen zu bringen. Maschen wie falsche Bankmitarbeiter, der angebliche Polizeibeamte oder unangekündigte Handwerker sind beliebte Vorgehensweisen. Wer diese Tricks jedoch kennt, kann einen Betrugsversuch schnell erkennen und so Schaden abwenden. Die Polizei hat deswegen wichtige Tipps im Internet zusammengestellt: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

