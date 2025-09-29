Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Motorradkontrolle in Lahnstein

Lahnstein (ots)

Bei mildem Wetter führte der Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Koblenz am Sonntag, den 28.09.2025 im Zeitraum von 10:30-16:30 Uhr Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Lahnstein durch. Der Fokus wurde sowohl auf die Kontrolle von Krafträdern als auch auf E-Scooter und Kleinkrafträder gelegt.

Zudem wurde ein Augenmerk auf die Thematik "Lärm durch Zweiradfahrende" gelegt. Insgesamt konnte aufgrund der bewölkten bis sonnigen Wetterlage ein mittleres Verkehrsaufkommen verzeichnet werden. Neben mehreren Verwarnungen wurde gegen einen Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Von den eingesetzten Polizeibeamten wurden knapp 50 Zweiräder kontrolliert. Insgesamt wurde die Zweiradkontrolle positiv wahrgenommen.

