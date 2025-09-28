PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zur Presseerstmeldung der PI Simmern vom 27.9.25 um 07:05 Uhr - Brand eines Landwirtschaftlichen Gebäudekomplexes

Lindenschied (ots)

Die freiwilligen Feuerwehren waren mit einer großen Anzahl von Kräften bei den Löscharbeiten stundenlang beschäftigt. Der Brand des Gebäudekomplexes konnte komplett gelöscht werden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Das betroffene Einfamilienhaus ist stark beschädigt und derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Scheune brannte gänzlich nieder. Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern/Hunsrück

Telefon: 06761/9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

    POL-PDKO: Presseerstmeldung: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudekomplexes

    Lindenschied (ots) - In 55481 Lindenschied kommt es zum momentanen Zeitpunkt zu einem Brandgeschehen eines landwirtschaftlichen Gebäudekomplexes, welcher einen größeren Feuerwehreinsatz bedingt. Der Komplex besteht aus Wohnhaus und angrenzender Scheune. Rettungskräfte sind an der Örtlichkeit und zum Berichtszeitpunkt mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das ...

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen - Abschlussmeldung

    Koblenz (ots) - Bezugnehmend auf die Meldung vom 25.09.2025, 23:31 Uhr ergibt sich mittlerweile folgender Unfallhergang: Der 27-jährige Fahrzeugführer aus dem Rhein-Hunsrück Kreis befuhr mit seinem Kia EV6 die L214 von Boppard-Buchholz kommend in FR Emmelshausen. Im dortigen zweispurigen Bereich überholte er auf dem linken der beiden Fahrstreifen einen in gleicher ...

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

    Koblenz (ots) - Am 25.09.2025 gegen 22:25 Uhr kam es auf der L214 zwischen Boppard-Buchholz und der Abfahrt Kratzenburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die Unfallaufnahme dauert an, die L214 ist in diesem Bereich voll gesperrt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard ...

