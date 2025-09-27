POL-PDKO: Presseerstmeldung: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudekomplexes
Lindenschied (ots)
In 55481 Lindenschied kommt es zum momentanen Zeitpunkt zu einem Brandgeschehen eines landwirtschaftlichen Gebäudekomplexes, welcher einen größeren Feuerwehreinsatz bedingt. Der Komplex besteht aus Wohnhaus und angrenzender Scheune. Rettungskräfte sind an der Örtlichkeit und zum Berichtszeitpunkt mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Anwesen steht im Vollbrand. Zum momentanen Zeitpunkt gibt es keine Erkenntnisse, dass es verletzte Personen gibt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern/ Hunsrück
Telefon: 06761/9210
