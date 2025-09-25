Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef-Aegidienberg: 24 Fahrräder in Lkw sichergestellt - 35-Jähriger festgenommen

Bad Honnef (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Ramersdorf haben am Donnerstagmorgen (25.09.2025) 24 Fahrräder sichergestellt und einen 35-jährigen Lkw-Fahrer vorläufig festgenommen. Dem Einsatz vorangegangen war ein Fahrraddiebstahl in Köln.

Gegen 07:30 Uhr hatte die Polizei Köln die Bonner Beamten auf den Plan gerufen. Auf der Polizeiwache Köln-Kalk hatte eine Frau angegeben, ihr am Samstag (20.09.2025) in Köln-Ehrenfeld gestohlenes Fahrrad mittels einer Ortungsfunktion im Bereich einer Tankstelle im Gewerbepark Dachsberg lokalisieren zu können. Vor Ort konnte das Einsatzteam jedoch zunächst kein Fahrrad feststellen - im Einsatzverlauf ergaben sich aber Hinweise auf den Standort des gestohlenen Rades im Ladebereich eines Lkw. Dort fanden die Beamtinnen und Beamten dann allerdings nicht nur das Pedelec der Kölner Geschädigten, sondern 23 weitere, hochwertige Fahrräder und Pedelecs. Diese wurden sichergestellt. Der 35-jährige Lkw-Fahrer wurde vorläufig festgenommen und zusammen mit den Rädern ins Polizeipräsidium gebracht. Das Kriminalkommissariat 16 übernahm die weiteren Ermittlungen, in deren Rahmen auch geprüft werden wird, inwieweit die Fahrräder weiteren Diebstahlsdelikten zuzuordnen sind.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell