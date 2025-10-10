Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Haus

Bild-Infos

Download

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (09.10.) kam es in der Zeit von 18:55 Uhr bis 21 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Grabenstraße in Meerbusch.

Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die Unbekannten eine Glastür und gelangten in das Haus.

Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt und Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell