Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Einbruch in Haus und Wohnung
Dormagen / Neuss (ots)
In der Zeit von circa 16:45 Uhr bis 20:20 Uhr kam es am Mittwoch (08.10.) zu einem Einbruch in ein Haus an der Marienstraße in Dormagen. Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich nach ersten Erkenntnissen über die Terassentür Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Bargeld.
In Neuss kam es am Mittwoch ebenfalls zu einem Einbruch. An der Rheinuferstraße verschafften sich Unbekannte zwischen circa 8 Uhr und 21 Uhr Zugang zu einer Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die mutmaßlichen Einbrecher die Wohnungstür auf und durchwühlten diverse Zimmer. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld entwendet.
Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.
Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.
