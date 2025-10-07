Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei berät im Info-Mobil gegen Taschendiebstahl

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Egal ob auf Veranstaltungen, in Gaststätten oder im Trubel einer Einkaufsstraße: Taschendiebe sind stets auf der Suche nach unaufmerksamen Menschen. Ein Moment der Ablenkung, eine unbeaufsichtigt abgelegte Jacke oder offene Tasche, und das Portemonnaie kann schnell weg sein. Wer aber aufmerksam ist und die Tricks der Diebe kennt, kann sich schützen.

Deswegen ist die Polizei des Rhein-Kreis Neuss am Donnerstag, 9. Oktober, zu Gast auf dem Neusser Markt.

Zwischen 11 und 15 Uhr stehen die Spezialisten aus dem Bereich Kriminalprävention dort mit einem Infostand am Brunnen und klären Bürgerinnen und Bürger über Gefahren und Gegenmaßnahmen rund um den Taschendiebstahl auf.

Alle Interessierten sind herzlich zum Gespräch mit den Beamtinnen und Beamten eingeladen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell