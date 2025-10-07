Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Polizei berät im Info-Mobil gegen Taschendiebstahl
Neuss (ots)
Egal ob auf Veranstaltungen, in Gaststätten oder im Trubel einer Einkaufsstraße: Taschendiebe sind stets auf der Suche nach unaufmerksamen Menschen. Ein Moment der Ablenkung, eine unbeaufsichtigt abgelegte Jacke oder offene Tasche, und das Portemonnaie kann schnell weg sein. Wer aber aufmerksam ist und die Tricks der Diebe kennt, kann sich schützen.
Deswegen ist die Polizei des Rhein-Kreis Neuss am Donnerstag, 9. Oktober, zu Gast auf dem Neusser Markt.
Zwischen 11 und 15 Uhr stehen die Spezialisten aus dem Bereich Kriminalprävention dort mit einem Infostand am Brunnen und klären Bürgerinnen und Bürger über Gefahren und Gegenmaßnahmen rund um den Taschendiebstahl auf.
Alle Interessierten sind herzlich zum Gespräch mit den Beamtinnen und Beamten eingeladen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell