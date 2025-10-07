Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Wohnung

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Montag (06.10.) wurde nach ersten Erkenntnissen in der Zeit von circa 17:30 Uhr auf 21:20 Uhr in eine Wohnung an der Straße "Am Kotthauserweg" eingebrochen.

Die Tatverdächtigen hebelten die Terassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Es wurde nach ersten Ermittlungen Bargeld entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell