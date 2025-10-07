PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Wohnung

POL-NE: Einbruch in Wohnung
  • Bild-Infos
  • Download

Neuss (ots)

Am Montag (06.10.) wurde nach ersten Erkenntnissen in der Zeit von circa 17:30 Uhr auf 21:20 Uhr in eine Wohnung an der Straße "Am Kotthauserweg" eingebrochen.

Die Tatverdächtigen hebelten die Terassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Es wurde nach ersten Ermittlungen Bargeld entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:04

    POL-NE: Autofahrer zwingt Bus zur Bremsung: 86-Jährige verletzt

    Neuss (ots) - Am Samstag, 4. Oktober, wurde eine 86-jährige Passagierin verletzt, als ein Bus spontan und heftig abbremsen musste. Dieser war gegen 14:45 auf der Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Meerbusch unterwegs. Zeitgleich wollte ein schwarzer Pkw vom Zubringer der Fesserstraße auf die Düsseldorfer Straße auffahren. Dabei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit und missachtete möglicherweise eine Rot zeigende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren