Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Neuss / Grevenbroich (ots)

An der Straße "Bahnhofsvorplatz" in Grevenbroich versuchten mutmaßliche Einbrecher in der Zeit von Donnerstag (02.10.), circa 23:30 Uhr, auf Freitag (03.10.), circa 8:30 Uhr, durch Aufhebeln der Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte.

Am Freitag (03.10.), gegen 23 Uhr, konnte ein Zeuge ein Geräusch aus dem Garten eines Einfamilienhauses an der Straße "Brücke" in Neuss vernehmen. Als dieser nachsah, konnte er eine unbekannte Person auf dem Grundstück erkennen. Der Tatverdächtige erblickte den Zeugen und flüchtete daraufhin in Richtung Wendehammer an der Wernher-von-Braun-Straße. Nach ersten Ermittlungen wurde ein Fenster aufgehebelt sowie die Terassentür beschädigt. Der mutmaßliche Einbrecher sei männlich, circa 30 bis 49 Jahre alt und circa 190 Zentimeter groß. Er habe eine Glatze, einen gestutzten Bart und trug eine Brille.

Am Samstag (04.10.) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Carlo-Mierendorff-Straße in Neuss. Als die Bewohnerin gegen 20 Uhr nach Hause kam, konnte sie in ihrem Wohnzimmer eine unbekannte Person antreffen. Der Tatverdächtige flüchtete über den Balkon in unbekannte Richtung. Zuvor hatte sie eine weitere unbekannte Person vor dem Mehrfamilienhaus bemerkt. Dieser sei circa 25 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und habe eine schmale Statur. Er soll eine schwarze Schirmmütze und eine schwarze Jacke getragen. Nach ersten Ermittlungen hebelten die mutmaßlichen Einbrecher die Balkontür auf und entwendeten Schmuck.

Am Samstag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Haus an der Frankenstraße in Grevenbroich. In der Zeit von 10:15 Uhr bis 10:35 Uhr versuchten Unbekannte die Haustür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

