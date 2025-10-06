PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rote Ampel ignoriert: Zwei Personen verletzt

Neuss (ots)

Am Samstag, 4. Oktober, war eine 41-Jähriger mit seinem Pkw in Neuss unterwegs. Er befuhr gegen 23 Uhr die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Meerbusch. Zugleich fuhr eine 58-Jährige in die Gegenrichtung und beabsichtige, nach links in die Rheintorstraße abzubiegen. Dabei missachtete sie offenbar die rot zeigende Ampel. Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug des 41-Jährigen, für welchen die Ampel grün zeigte.

Beim frontalen Zusammenstoß wurden beide Personen schwer verletzt, außerdem wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen, weiterführende Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 sowie per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polize.nrw.de abgegeben werden.

Zudem rät die Polizei aktuell allen Autofahrern zu erhöhter Vorsicht. Gerade bei Dunkelheit und Nässe können Spiegelungen und Lichter vom Verkehrsgeschehen ablenken, so, dass Verkehrsteilnehmer wichtige Zeichen übersehen. Passen Sie deswegen ihre Geschwindigkeit unbedingt den herrschenden Bedingungen an und fahren Sie umsichtig.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

