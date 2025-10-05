PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sicherstellungen bei Tuningtreffen

Neuss (ots)

In den Abendstunden des 04.10.2025 kam es an wechselnden Orten im Rhein-Kreis Neuss, beispielsweise in Neuss, Dormagen und Rommerskirchen sowie im angrenzenden Rhein-Erft-Kreis zu Treffen der Raser-, Poser- und Tuningszene. In der Spitze konnten etwa 200 Autos festgestellt werden. Die Fahrzeuge wurden unter Führung der Polizei des Rhein-Kreis Neuss durch eigene und Unterstützungskräfte angrenzender Polizeibehörden kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden 8 Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel sichergestellt und weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen technischer Veränderungen an weiteren Fahrzeugen eingeleitet.

Im Verlauf des Einsatzes wurden Polizeikräfte durch Laserpointer geblendet sowie pyrotechnische Gegenstände gezündet. Ein entsprechendes Strafverfahren sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Technische Veränderungen durch illegales Tuning sowie das rücksichtslose Fahren stellen konkrete Gefahren für Leib und Leben der Fahrzeugführenden sowie Unbeteiligter dar. Die Polizei verfolgt mit diesen Einsätzen daher das Ziel der Abschreckung sowie konsequenten Ahndung festgestellter Verstöße. Schw.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

