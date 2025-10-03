Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Nachtrag zur Pressemitteilung: 15 Jahre altes Mädchen wird von unbekanntem Mann angegriffen
Neuss (ots)
Mit Pressemitteilung von Donnerstag (02.10.) - 14:17 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6130357, berichteten wir von einem Angriff auf ein 15-jähriges Mädchen. Zudem baten wir um Zeugenhinweise. Dank zahlreicher Hinweise konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der 50-jährige Neusser, ukrainischer Herkunft, wurde am Freitagmorgen (03.10.) durch Kräfte der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss in seiner Wohnung angetroffen, vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Von hier wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen wieder entlassen.
Die Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 11 dauern an.
Die Polizei im Rhein-Kreis bedankt sich für die eingegangen Hinweise.
