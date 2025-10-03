Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann durch Schüsse verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (02.10) wurde gegen 23:15 Uhr ein 52-jähriger Mann aus Sigmaringen durch Schüsse verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen tauchte aus einem Gebüsch an einem Parkplatz an der Hauptstraße in Neuenhausen plötzlich eine männliche Person auf, schoss mehrmals auf den Unterkörper des Opfers und flüchtete anschließend. Der 52-Jährige wurde durch die Schüsse an den Beinen verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch unter Hinzuziehung von Diensthunden und der Polizeifliegerstaffel, verlief bisher erfolglos. Nach jetzigem Ermittlungsstand besteht für die Bevölkerung keine Gefahr.

Die Tat wird nach bisheriger Bewertung als gefährliche Körperverletzung eingestuft.

Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen hat die zuständige Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Neuss übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter, welcher als männlich, 180 Zentimeter groß, bekleidet mit schwarzer Jacke und blauer Jeans, sowie schwarzem Cap und schwarzem Tuch vor dem Mund, beschrieben wird, geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

