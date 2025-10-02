Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordkommission ermittelt nach möglichem Tötungsdelikt

Neuss (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei:

An der Welderstraße in Neuss (Höhe des dortigen Friedhofs) kam es am Donnerstagabend (02.10.) gegen 19 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein 25- jähriger Mann mit einem Messer tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 25-jährigen Duisburger und einem 56-jährigen Mann aus Neuss. Im Zuge dieses Disputs wurden beide Beteiligten verletzt, der Duisburger erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Der Neusser alarmierte eigenhändig die Polizei und konnte vor Ort widerstandslos festgenommen werden.

Er befindet sich in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Ein Tötungsdelikt kann nicht ausgeschlossen werden.

Eine Mordkommission unter Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde eingerichtet.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie der genaue Hergang sind derzeit unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise auf eine mögliche Vorbeziehung der beiden Beteiligten liegen bislang nicht vor.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell