Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 15 Jahre altes Mädchen wird von unbekanntem Mann angegriffen - Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Neuss (ots)

Am Mittwoch (01.10.), gegen 22:00 Uhr, wurde ein 15 Jahre altes Mädchen an der Nievenheimer Straße in Norf von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. Der Mann war ihr von der Bushaltestelle Lessingplatz in Richtung Thomas-Mann-Straße gefolgt und hatte sie schließlich umklammert.

Nachdem ein Zeuge durch lautes Rufen auf sich aufmerksam gemacht hatte, ließ der Täter von der Jugendlichen ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Mädchen rettete sich nach Hause und bemerkte da eine Schnittverletzung am Arm. Hinzugerufene Rettungskräfte transportierten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist die 15-Jährige mit dem Bus der Linie 841 vom Hauptbahnhof Neuss zur Haltestelle Lessingplatz gefahren. Blutspuren deuten darauf hin, dass sich der Täter ebenfalls verletzt haben könnte.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 170 bis 180 Zentimeter groß, athletische Statur, kantiges Gesicht, kurze dunkle Haare, europäisches Erscheinungsbild, sprach bei der Tat russisch, dunkle Kleidung.

Hinweise zum möglichen Tatmotiv und zur Tatwaffe liegen bislang noch nicht vor. Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen führten bislang nicht auf die Spur des Mannes.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen vor oder nach der Tat gemacht haben oder Hinweise zur Identität der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell