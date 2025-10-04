PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Absage Tag der Verkehrssicherheit

Neuss (ots)

Mit Pressemitteilung vom 25.09.2025 - 13:02 Uhr haben wir zum Tag der Verkehrssicherheit eingeladen.

Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6125312

Witterungsbedingt sagen wir die heutige Veranstaltung ab.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

  • 03.10.2025 – 08:55

    POL-NE: Mann durch Schüsse verletzt

    Grevenbroich (ots) - Am Donnerstag (02.10) wurde gegen 23:15 Uhr ein 52-jähriger Mann aus Sigmaringen durch Schüsse verletzt. Nach ersten Erkenntnissen tauchte aus einem Gebüsch an einem Parkplatz an der Hauptstraße in Neuenhausen plötzlich eine männliche Person auf, schoss mehrmals auf den Unterkörper des Opfers und flüchtete anschließend. Der 52-Jährige wurde durch die Schüsse an den Beinen verletzt und zur ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 21:58

    POL-NE: Mordkommission ermittelt nach möglichem Tötungsdelikt

    Neuss (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei: An der Welderstraße in Neuss (Höhe des dortigen Friedhofs) kam es am Donnerstagabend (02.10.) gegen 19 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein 25- jähriger Mann mit einem Messer tödlich verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam zu einer körperlichen ...

    mehr
