Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Absage Tag der Verkehrssicherheit

Neuss (ots)

Mit Pressemitteilung vom 25.09.2025 - 13:02 Uhr haben wir zum Tag der Verkehrssicherheit eingeladen.

Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6125312

Witterungsbedingt sagen wir die heutige Veranstaltung ab.

