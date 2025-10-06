Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer zwingt Bus zur Bremsung: 86-Jährige verletzt

Neuss (ots)

Am Samstag, 4. Oktober, wurde eine 86-jährige Passagierin verletzt, als ein Bus spontan und heftig abbremsen musste. Dieser war gegen 14:45 auf der Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Meerbusch unterwegs. Zeitgleich wollte ein schwarzer Pkw vom Zubringer der Fesserstraße auf die Düsseldorfer Straße auffahren. Dabei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit und missachtete möglicherweise eine Rot zeigende Ampel, um vor den Bus zu kommen. Dieser musste stark bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei fiel die 86-Jährige von ihrem Sitz, prallte gegen eine Stange und verletzte sich leicht. Der beteiligte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, weshalb das Verkehrskommissariat 1 der Polizei nun nach ihm sucht. Zeugenhinweise können unter der Rufnummre 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell