Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nächtlicher Einbruch in Supermarkt

Neuss (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 7. Oktober, sind bislang unbekannte Tatverdächtige in einen Supermarkt an der Normannenstraße in Neuss-Weißenberg eingebrochen.

Gegen 02:20 Uhr wurde der Alarm ausgelöst.

Die allarmierten Beamten fanden eine eingedrückte Eingangstür mit beschädigter Glasscheibe vor, über die die Einbrecher offenbar in den Verkaufsraum gelangt sind.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde eine unbekannte Menge von Tabakwaren erbeutet.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sichert Beweismittel. Eventuelle Hinweise aus der Bevölkerung können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

