Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Nächtlicher Einbruch in Supermarkt
Neuss (ots)
In der Nacht zu Dienstag, 7. Oktober, sind bislang unbekannte Tatverdächtige in einen Supermarkt an der Normannenstraße in Neuss-Weißenberg eingebrochen.
Gegen 02:20 Uhr wurde der Alarm ausgelöst.
Die allarmierten Beamten fanden eine eingedrückte Eingangstür mit beschädigter Glasscheibe vor, über die die Einbrecher offenbar in den Verkaufsraum gelangt sind.
Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde eine unbekannte Menge von Tabakwaren erbeutet.
Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sichert Beweismittel. Eventuelle Hinweise aus der Bevölkerung können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell