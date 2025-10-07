Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkws brennen in Jüchen - Polizei vermutet Brandstiftung

Jüchen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 7. Oktober, wurden die Beamten der Polizei in Jüchen zu einem Feuer alarmiert: Gegen 02:30 Uhr hatten Anwohner an der Straße In der Bausch im Stadtteil Bedburdyck einen in Flammen stehenden geparkten Pkw der Marke Ford bemerkt.

Kurz danach griff das Feuer auf ein weiteres Auto, einen Mercedes, über. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, der Ford brannte komplett aus. Außerdem kam es durch die Hitze zu Schäden an einem angrenzenden Wohnhaus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, bevor er sich weiter ausbreiten konnte.

Die Polizei kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen eine Brandstiftung nicht ausschließen.

In der Umgebung des Brandortes hat es in der Vergangenheit vereinzelt ebenfalls Fälle möglicher Brandstiftung gegeben, hier waren Abfallbehälter betroffen.

Ob ein Zusammenhang besteht, will das Kriminalkommissariat 11 herausfinden.

Die Ermittler bitten auf der Suche nach dem möglichen Brandstifter auch um Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell