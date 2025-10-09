Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Zusammenstoß auf der Oberstraße
Grevenbroich (ots)
Am Mittwoch (08.10.) kam es gegen 09:08 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen an der Kreuzung Oberstraße / Hemmerdener Weg.
Eine 64-jährige Grevenbroicherin beabsichtigte bei grünzeigender Ampel mit ihrem Pkw vom Hemmerdener Weg nach links auf die Oberstraße abzubiegen. Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 32-jährige Wuppertalerin bei rotzeigener Ampel mit ihrem Pkw auf der Oberstraße in Richtung Brückenstraße. An der Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Dabei wurden beide Frauen verletzt.
Die 32-jährige Wuppertalerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 64-jährige Grevenbroicherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Während der Verkehrsunfallaufnahme war der Bereich gesperrt.
Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.
