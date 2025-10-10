Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeugbrand in Neusser Innenstadt

Neuss (ots)

Am Donnerstag, 9. Oktober, wurde ein Pkw an der Edith-Stein-Straße in Neuss entwendet. Der Diebstahl des Audi A3 ereignete sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr. Der zugehörige KFZ-Schlüssel war am Vortag, am Mittwoch, 8. Oktober aus den Umkleideräumen einer Sporthalle an der Neusser Aurinstraße gestohlen worden.

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr wurde die Polizei außerdem zu einem Pkw-Brand an der Ecke Promenadenstraße und Klostergasse in der Neusser Innenstadt gerufen. Das dort in Flammen stehende Fahrzeug könnte mit dem gestohlenen Wagen identisch sein. Verletzt wurde bei dem Fahrzeugbrand niemand. Während der Löscharbeiten war die Promenadenstraße zeitweise gesperrt.

Die Kriminalkommissariate 11 und 14 haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen mögliche Zusammenhänge.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell