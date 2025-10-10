PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeugbrand in Neusser Innenstadt

Neuss (ots)

Am Donnerstag, 9. Oktober, wurde ein Pkw an der Edith-Stein-Straße in Neuss entwendet. Der Diebstahl des Audi A3 ereignete sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr. Der zugehörige KFZ-Schlüssel war am Vortag, am Mittwoch, 8. Oktober aus den Umkleideräumen einer Sporthalle an der Neusser Aurinstraße gestohlen worden.

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr wurde die Polizei außerdem zu einem Pkw-Brand an der Ecke Promenadenstraße und Klostergasse in der Neusser Innenstadt gerufen. Das dort in Flammen stehende Fahrzeug könnte mit dem gestohlenen Wagen identisch sein. Verletzt wurde bei dem Fahrzeugbrand niemand. Während der Löscharbeiten war die Promenadenstraße zeitweise gesperrt.

Die Kriminalkommissariate 11 und 14 haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen mögliche Zusammenhänge.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

