Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusserin von Krankenfahrstuhl angefahren

Neuss (ots)

Eine 49-jährige Neusserin befand sich am Donnerstag (09.10.), gegen 14:30 Uhr, zu Fuß auf der Kölner Straße in Richtung Alexianerplatz.

Nach ersten Erkenntnissen wurde sie auf dem Gehweg auf der Höhe der Bushaltestelle "Neuss Dunantstraße" von hinten durch einen Krankenfahrstuhl angefahren.

Nach ersten Erkenntnissen fiel die Neusserin dabei zu Boden.

Die unbekannte Fahrzeugführerin fuhr ihr über den rechten Fuß und setze ihre Fahrt in Richtung Alexianerplatz fort.

Die Unbekannte sei älteren Alters und trug eine Kappe. Der rote Krankenfahrstuhl mit schwarzen Akzenten habe drei Räder.

Die 49-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen sowie die unbekannte Fahrzeugführerin.

Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell