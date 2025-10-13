Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Bild-Infos

Download

Meerbusch / Rommerskirchen / Jüchen / Neuss (ots)

In der Zeit von Freitag (10.10.),etwa 21:00 Uhr, bis Samstag (11.10.), circa 8:30 Uhr, versuchten Unbekannte eine Balkontür eines Hauses am Hohegrabenweg in Meerbusch aufzuhebeln. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Tatverdächtigen nicht in die Räumlichkeiten.

Von Samstag (11.10.), 18:00 Uhr, bis Sonntag (12.10.), etwa 21:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Düsseldorfer Straße in Meerbusch. Die Tatverdächtigen beschädigten die Wohnungstür und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Es wurde nach ersten Erkenntnissen eine Uhr entwendet.

Am Sonntag (12.10.) kam es in der Zeit von 14 Uhr auf 16 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Neusser Straße in Meerbusch. Tatverdächtige hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände entwendet.

Ebenfalls Sonntag kam es in der Zeit von 14 Uhr bis 20:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Haus an der Meerhofstraße in Meerbusch. Durch das Aufhebeln einer Balkontür gelangten die Unbekannten in das Objekt und durchsuchten dieses. Es wurden Uhren entwendet.

An der Venloer Straße in Rommerskirchen konnte am Samstag eine Bewohnerin gegen 21:50 Uhr, Geräusche an ihrem Haus vernehmen. Als sie nachsah, wo das Geräusch herkam, konnte sie den Strahl einer Taschenlampe erkennen. Ebenso waren die Rollladen zum Garten ein Stück hochgedrückt. Als sie das Licht im Innenraum des Hauses anmachte, entfernte sich der mutmaßliche Einbrecher über den Garten. Nach ersten Erkenntnissen versuchte er eine Terassentür aufzuhebeln.

Am Sonntag kam es zwischen 15 Uhr und 21 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Niersstraße in Jüchen. Unbekannte Tatverdächtige hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Balkontür auf und durchwühlten diverse Zimmer. Es ist Teil der Ermittlungen, ob etwas entwendet wurde.

Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 14:15 Uhr, verschafften sich mutmaßliche Einbrecher über einen Balkon Zutritt zu einer Wohnung an der Steinstraße in Neuss. Nach ersten Erkenntnissen durchwühlten sie diverse Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell