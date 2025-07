Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Verbotenes Fahrzeugrennen mit gestohlenen Autos?/Kripo ermittelt

Rüsselsheim (ots)

Am Montagabend (21.07.), gegen 22.00 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall im Grundweg gemeldet. Nach Zeugenaussagen könnte dem Unfall zuvor ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen zweier Autofahrer über den Friedrich-Lutzmann-Ring vorausgegangen sein. Der Fahrer eines Mercedes verlor hierbei offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Verkehrsschilder. Die Fahrzeuginsassen aus dem Mercedes sowie das zweite an dem mutmaßlichen Rennen beteiligte Auto, ein weißer BMW mit dem Kennzeichen GG-GL 2024, flüchteten anschließend. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich später heraus, dass die beiden Fahrzeuge in der Zeit zwischen dem 15. und 21. Juni offenbar im Rahmen eines Wohnungseinbruchs in der Alzeyer Straße gestohlen worden waren. Der stark beschädigte Mercedes wurde von der Polizei an Ort und Stelle sichergestellt.

Die Fahndung nach dem noch flüchtigen weißen BMW dauert, ebenso wie die Ermittlungen zu den an dem gesamten Tatgeschehen beteiligten Personen, an. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

