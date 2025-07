Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/Nieder-Modau: Einbrecher schlagen zweimal zu

Wer hat etwas bemerkt?

Ober-Ramstadt (ots)

Durch zwei bislang unbekannte Täter kam es am Montagmorgen (21.7.) zu einem Einbruch in einen Schreibwarenladen in der Odenwaldstraße, wobei die Täter zweimal das Geschäftshaus betraten. Gegen 2.30 Uhr hebelte einer der Täter gewaltsam die Eingangstür auf und betrat den Laden. Er nahm mehrere Zigarettenpäckchen und Bargeld an sich und verstaute alles in einer auffällig großen Tasche. Danach verließen beide Täter das Grundstück über den Garten in Richtung der Straße "In den Mühlwiesen".

Kurze Zeit später kehrten sie jedoch zurück und füllten eine weitere große Tasche, vermutlich mit Zigaretten. Im Anschluss flüchteten sie erneut über das Gartentor.

Einer der Täter war normal gebaut und wird auf etwa 1,75 bis 1,80 Meter Größe geschätzt. Er hatte eine Glatze und trug einen dunklen Hoodie.

Der andere Täter war circa 1,65 Meter groß und hatte ebenfalls eine normale Statur. Er war bekleidet mit einem bräunlichen Oberteil mit Kapuze.

Zeugen, denen am Montagmorgen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell