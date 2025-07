Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbruch in zwei Container auf einem Schulgelände

Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Kriminelle nahmen eine Baustelle auf einem Schulgelände in der Sandstraße ins Visier und entwendeten mehrere Werkzeuge und Maschinen. Zwischen Samstagmittag (19.7.) etwa 14.00 Uhr und Montagmorgen (21.7.) etwa 6.55 Uhr gelangten die Unbekannten vermutlich über einen Bauzaun in der Stettiner Straße auf das Gelände, von wo aus sie sich zwei Containern näherten. Bei einem hebelten sie ein Fenster auf, bei dem anderen ein Schloss, um so ins Innere zu gelangen. Nachdem sie unter anderem einen Bohrhammer, eine Motorsäge und eine Akkuflex entwendet hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell