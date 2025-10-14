Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Stahltresor

Rommerskirchen (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach vermutlich mehreren unbekannten Personen, die in der Nacht zu Dienstag, 14. Oktober, in ein Geschäft im Einkaufszentrum an der Venloer Straße in Rommerskirchen eingedrungen sind.

Zwischen 02:45 Uhr und 03 Uhr drangen die Verdächtigen auf bislang unbekannte Weise in die Büroräume eines Ladenlokals ein und durchwühlten diese. Offenbar wurde dabei ein schwerer Tresor entwendet, der an der Wand befestigt war und in dem sich Bargeld befand.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern und der Beute geben können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

