Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeibeamter nimmt in seiner Freizeit Mann auf Supermarktparkplatz fest

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Beamter der Hildesheimer Polizeiinspektion hat am Donnerstagnachmittag, 09.10.2025, in seiner Freizeit einen 45-jährigen Hildesheimer nach einer fußläufigen Verfolgung auf einem Supermarktparkplatz vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, mehrere Verkehrsstraftaten begangen zu haben.

Nach vorliegenden Informationen steuerte der Beamte mit seinem Auto gegen 15:30 Uhr den Parkplatz eines Marktes in der Siemensstraße an. Vor ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Opel. Aus seiner dienstlichen Tätigkeit war dem Beamten bekannt, dass für das Fahrzeug mutmaßlich kein Versicherungsschutz bestand.

Nachdem der Fahrer sein Auto eingeparkt hatte, trat der Beamte an ihn heran, wies sich als Polizist aus, konfrontierte den Fahrer mit seinem Verdacht und forderte ihn zur Herausgabe von Ausweis, Führerschein und Fahrzeugschein auf. Dieser drehte sich jedoch plötzlich um und flüchtete im Laufschritt über den Parkplatz. Dem Beamten gelang es aber, ihn einzuholen und festzunehmen.

Alles Weitere übernahmen anschließend hinzugerufene Kollegen. Dabei bestätigte sich der Verdacht des Beamten. Die an dem Opel angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu diesem Fahrzeug. Ferner ist der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und steht überdies im Verdacht, das Auto unter Einfluss von Amphetamin geführt zu haben.

Nach der Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus wurde der Hildesheimer entlassen. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauchs und Fahrens unter Drogeneinfluss gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell