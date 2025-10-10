PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeibeamter nimmt in seiner Freizeit Mann auf Supermarktparkplatz fest

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Beamter der Hildesheimer Polizeiinspektion hat am Donnerstagnachmittag, 09.10.2025, in seiner Freizeit einen 45-jährigen Hildesheimer nach einer fußläufigen Verfolgung auf einem Supermarktparkplatz vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, mehrere Verkehrsstraftaten begangen zu haben.

Nach vorliegenden Informationen steuerte der Beamte mit seinem Auto gegen 15:30 Uhr den Parkplatz eines Marktes in der Siemensstraße an. Vor ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Opel. Aus seiner dienstlichen Tätigkeit war dem Beamten bekannt, dass für das Fahrzeug mutmaßlich kein Versicherungsschutz bestand.

Nachdem der Fahrer sein Auto eingeparkt hatte, trat der Beamte an ihn heran, wies sich als Polizist aus, konfrontierte den Fahrer mit seinem Verdacht und forderte ihn zur Herausgabe von Ausweis, Führerschein und Fahrzeugschein auf. Dieser drehte sich jedoch plötzlich um und flüchtete im Laufschritt über den Parkplatz. Dem Beamten gelang es aber, ihn einzuholen und festzunehmen.

Alles Weitere übernahmen anschließend hinzugerufene Kollegen. Dabei bestätigte sich der Verdacht des Beamten. Die an dem Opel angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu diesem Fahrzeug. Ferner ist der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und steht überdies im Verdacht, das Auto unter Einfluss von Amphetamin geführt zu haben.

Nach der Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus wurde der Hildesheimer entlassen. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauchs und Fahrens unter Drogeneinfluss gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 07:13

    POL-HI: Mehrere Farbschmierereien (Graffiti) - Zeugenaufruf -

    Hildesheim (ots) - Holle/ Sottrum (web) - Im Tatzeitraum vom 07.10.2025 - 09.10.2025 kam es in der Ortschaft Sottrum zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Mutmaßlich in der Nacht 07.10./08.10.2025 wurde eine Hauswand in der Straße "Hoher Weg" beschmiert. Hier wurde durch unbekannten Täter eine "81" aufgesprüht. Zu einer weiteren Farbschmiererei in der Straße "Langer Dooren" kam es verm. in der ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 15:06

    POL-HI: Zeugen nach Unfallflucht auf Hildesheimer Supermarkt-Parkplatz gesucht

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Hildesheim suchen Zeugen zu einer Unfallflucht, zu der es bereits am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 14:00 Uhr auf dem HIT-Parkplatz in Ochtersum kam. Dabei wurde mindestens ein parkendes Auto beschädigt. Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge verließ ein mutmaßlich älterer Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren