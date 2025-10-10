PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Verstöße im Straßenverkehr nach Trunkenheit und dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth(tb):

Am Abend des 09.10.25,gegen 21:30 Uhr, wird in der Ortschaft Hockeln bei Bad Salzdetfurth, ein grauer VW Polo angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung des 21 Jährigen Fahrzeugführers zeigen sich Ausfallerscheinungen und ergeben sich Hinweise, die auf die Einnahme von Betäubungsmitteln hindeuten, sodass zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt wird. Im Weiteren Verlauf des Abends, gegen 23:45 Uhr, wird im verbotenen Durchfahrtsbereich der Baustelle, der Hildesheimer Straße in Groß Düngen, ein weiteres Kraftfahrzeug angehalten. Bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer des Volvo wird Atemalkohol von 0,51 mg pro Liter festgestellt. Dies entspricht einem Promillewert von 1,02 Promille.

Gegen beide Personen wird nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß § 24a StVG eingeleitet und ein Mindestbußgeld von 500.-EUR erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

