Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen nach Unfallflucht auf Hildesheimer Supermarkt-Parkplatz gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Hildesheim suchen Zeugen zu einer Unfallflucht, zu der es bereits am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 14:00 Uhr auf dem HIT-Parkplatz in Ochtersum kam. Dabei wurde mindestens ein parkendes Auto beschädigt.

Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge verließ ein mutmaßlich älterer Mann in Begleitung einer vermutlich ebenfalls älteren Frau den Markt und ging zu einem roten VW Polo, gegen den er seinen Einkaufswagen lehnte. Nach Verladen der Einkäufe in den Volkswagen stiegen die Personen in das Fahrzeug und fuhren los. Hierbei setzte sich der noch immer angelehnte Einkaufswagen in Bewegung, rollte den abschüssigen Parkplatz hinab und touchierte zunächst einen unbekannten schwarzen Pkw, ehe er gegen einen Skoda Octavia stieß, der hierdurch beschädigt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Unfallverursachers geben können, oder aber auch die älteren Herrschaften selbst, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Sollten an dem unbekannten schwarzen Auto Schäden entstanden sein, hat der Fahrzeugeigentümer die Gelegenheit, dieses nachträglich anzuzeigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell