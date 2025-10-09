Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Person betritt verschiedene Grundstücke

Hildesheim (ots)

Sarstedt / Ruthe, Heisede - (bub) Bei der Polizei gingen diverse Hinweise auf eine verdächtige Person ein. In der Nacht vom 08.10. auf den 09.10.2025 habe eine bislang unbekannte Person in den Ortschaften Ruthe und Heisede unberechtigt mehrere Gärten und Privatgrundstücke betreten. Es wurden bereits Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066 / 985-0 zu melden.

