PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Person betritt verschiedene Grundstücke

Hildesheim (ots)

Sarstedt / Ruthe, Heisede - (bub) Bei der Polizei gingen diverse Hinweise auf eine verdächtige Person ein. In der Nacht vom 08.10. auf den 09.10.2025 habe eine bislang unbekannte Person in den Ortschaften Ruthe und Heisede unberechtigt mehrere Gärten und Privatgrundstücke betreten. Es wurden bereits Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066 / 985-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren