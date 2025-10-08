Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erfolgreiche Fahrradprüfung an der Bürgerschule Alfeld - Zehn Kinder mit Bestnote

Hildesheim (ots)

Alfeld (rst) - Am 08.10.2025 fand an der Bürgerschule in Alfeld die Fahrradprüfung der Klassen 4a bis 4d statt. Insgesamt nahmen rund 80 Schülerinnen und Schüler an der Veranstaltung teil. Unterstützt wurde die Polizei Alfeld dabei von fünf engagierten Elternteilen, die freiwillig die praktische Prüfung begleiteten und auf die Sicherheit der Kinder achteten.

Im Vorfeld wurde die Verkehrssicherheit der Fahrräder bereits mehrfach thematisiert, unter anderem auch bei einem Elternabend, an dem der zuständige Kontaktbeamte der Polizei Alfeld, welcher auch die Prüfungsaktion begleitete, teilnahm. Trotz dieser Hinweise wurden bei der Prüfung an einigen Fahrrädern fehlende oder defekte Beleuchtung sowie mangelhafte Bremsen festgestellt.

Die Schule stellte kurzfristig Leihfahrräder bereit, sodass alle Kinder an der Prüfung teilnehmen konnten. Am Ende konnten allen Schülerinnen und Schülern der sogenannte Fahrradführerschein überreicht werden. Zehn Kinder waren besonders erfolgreich und erreichten die volle Punktzahl im Theorieteil.

Die Fahrradprüfung wurde in diesem Jahr bewusst etwas früher durchgeführt, damit die Kinder den Rest des Schuljahres über bereits selbstständig mit dem Fahrrad zur Schule fahren können und sich dabei sicher fühlen. Langfristig soll dies auch dazu beitragen, das Problem der sogenannten "Elterntaxis" vor den Schulen zu verringern.

Allen neuen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern wünschen wir allzeit gute und sichere Fahrt.

