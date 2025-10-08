Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Personeller Wechsel in den Polizeistationen Sibbesse und Duingen führt zu einem merkbaren Ausbau der Polizeipräsenz in diesen Gemeinden

Hildesheim (ots)

Alfeld (tb)- Seit dem 01.10.2025 ist Polizeioberkommissarin Michaela Uecker Angehörige des Polizeikommissariats Alfeld. Die 50-jährige, erfahrene Beamtin hat es aus Hannover ins Leinebergland verschlagen; zu ihrem Wechsel äußerte sie gleichzeitig den Wunsch, eine Tätigkeit auf einer Polizeistation wahrzunehmen. Genau dieses Anforderungsprofil passte hervorragend in die Planungen der Kommissariatsleitung in Alfeld. Durch den personellen Zuwachs können zukünftig ausgedehnte polizeiliche Präsenzzeiten in den Gemeinden Duingen und Sibbesse angeboten und somit das Sicherheitsgefühl in den genannten ländlichen Räumen nachhaltig gesteigert werden. Michaela Uecker wird für die Bürgerinnen und Bürger nun montags und mittwochs in Sibbesse und dienstags und donnerstags in Duingen präsent sein. An den genannten Tagen werden in den Räumlichkeiten der Polizeistationen in den Zeiträumen von 09.00 Uhr - 13.00 Uhr Sprechzeiten angeboten. Außerhalb der angeführten Zeiten stehen die Mitarbeitenden des Polizeikommissariats Alfeld 24/7 den Bürgerinnen und Bürgern wie gewohnt als verlässlicher Ansprechpartner zur Verfügung.

