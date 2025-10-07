Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Wohnhaus - Korrektur des Tatortes

Hildesheim (ots)

Der Zeugenaufruf der kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung zu einem Einbruch in ein Wohnhaus (Meldung 6132333) enthält einen falschen Tatort.

Tatort des Einbruchdiebstahl ist der *Bereler Weg* in 31185 Söhlde.

======= Die ursprüngliche Mitteilung lautet:

SÖHLDE/NETTLINGEN:

Im Zeitraum vom 29.09.2025, 11:00 Uhr bis 02.10.2025, 11:00 Uhr, kam es in der Bereler Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter nutzten die längere Abwesenheit der Hauseigentümer aus und gelangten gewaltsam über die Terrassentür in das Haus. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Schmuckstücke entwendet. Die Schadenshöhe dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Wer verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Umstände wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/9010 bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell