POL-HI: Einbruch in Wohnhaus -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

SÖHLDE/NETTLINGEN (hep):

Im Zeitraum vom 29.09.2025, 11:00 Uhr bis 02.10.2025, 11:00 Uhr, kam es in der Bereler Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter nutzten die längere Abwesenheit der Hauseigentümer aus und gelangten gewaltsam über die Terrassentür in das Haus. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Schmuckstücke entwendet. Die Schadenshöhe dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Wer verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Umstände wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/9010 bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

